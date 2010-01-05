Жартівники підмінили Містером Біном іспанського прем'єра на сайті глави ЄС

Через вразливість у системі безпеки сайту, присвяченого іспанському головуванню в Євросоюзі, у понеділок на ньому з`явилася фотографія комічного персонажа Містера Біна, передає Лента.руз посиланням на AFP.

Містер Бін, роль якого вже 20 років виконує британський комік Роуен Аткінсон, вітав відвідувачів головної сторінки знаменитою усмішкою і словом "привіт". Після повідомлення про злам багато користувачів вирішили переконатися в підміні на власні очі, у зв`язку з чим увечері у понеділок сайт eu2010.es був практично не доступний.

Тим часом представник іспанського уряду підкреслив, що сайт не був зламаний, як стверджували іспанські ЗМІ. Невідомі жартівники за допомогою міжсайтового скриптинга дійсно підмінили зображення головної сторінки на обличчя британського коміка, але на збереженні інформації це не відбилося.

Жарти з приводу схожості прем`єр-міністра Іспанії Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро і Містера Біна не нові, відзначає агентство. Особливо популярним це порівняння є у опонентів політика-соціаліста.

Нагадаємо, Іспанія, яка вже чотири рази ставала на чолі Євросоюзу, головуватиме в ЄС до липня 2010 року.