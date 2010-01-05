Аноніми оголосили день порнографії на YouTube

Користувачі анонімного форуму 4chan призначили на 6 січня масове викладення на YouTube роликів з порнографією, пише TechCrunch.

Як і всі подібні операції, ця полягає в підготовці зовні пристойних відеороликів, що містять порнографічні вставки. Аноніми домовилися створити підробні облікові записи на YouTube, завантажити порноролики, але не публікувати їх до призначеного терміну. За задумом організаторів, 6 січня на відеохостингу з`являться відразу тисячі відеороликів з вкрапленнями порносцен.

Ця акція є відповіддю на блокування облікового запису восьмилітнього любителя ігор Nintendo, Lukeywes1234, якого на 4chan вже оголосили королем і богом.

Хлопчик, який разом з бабусею знімав мінісеріал про героїв ігор, 2 січня оголосив, що хотів би до лютого набрати 50 передплатників. Аноніми з 4chan вирішили допомогти Lukeywes1234 набрати не 50, а понад 9000 передплатників. На досягнення поставленої мети у анонімів, за даними Encyclopedia Dramatica, пішло близько доби. До 4 січня у хлопчика було вже 14 тисяч передплатників, а ще через 12 годин YouTube заморозив Lukeywes1234. У адміністрації пояснили рішення тим, що дитина дуже мала для використання сервісу.

Акції, головною умовою яких є анонімність, 4chan і користувачі інших подібних ресурсів, проводять регулярно. Наприклад, у липні 2009 року вони зробили слово gorillapenis найпопулярнішою темою в Twitter, а в квітні підняли творця 4chan, користувача moot, на вершину рейтингу журналу Time.

Лента.ру