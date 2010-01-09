У Польщі затримали українського ведмедя, який «порушив кордон»

У польському Перемишлі на кордоні України з Польщею затримали молодого ведмедя, який кілька годин мандрував вулицями міста.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських медіа, ведмідь, якому, можливо, від одного до двох років, найімовірніше потрапив до Польщі із України - утік із приватного зоопарку.

Міські власті запевнили, що ведмідь, який з’явився в районі вулиці Львівської, не завдав жодної шкоди мешканцям Перемишля.

Мисливцям довелося кілька разів стріляти у звіра зарядами зі снодійним поки воно подіяло. Після цього ведмедя доставлено до міського притулку для звірів.

У Польщі живе понад 100 ведмедів, понад 90% яких у Підкарпацькому воєводстві (прикордонний район з Україною).

Дорослий ведмідь важить близько 300 кілограм та живе до 50 років.

Він вважається найбільш небезпечним хижаком в Європі.