Меркель має «трійку» з марксизму-ленінізму

Нинішній канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ не змогла одержати більше "трійки" по марксизму-ленінізму під час навчання в аспірантурі і докторантурі Берлінської академії наук (зараз Берлінсько-Бранденбургська академія наук), повідомляє AFP з посиланням на публікацію в Der Spiegel від 31 січня.

За даними видання, А.МЕРКЕЛЬ одержала "трійку" з марксизму-ленінізму як в аспірантурі, так і за дисертацію по предмету, написану через три роки після закінчення курсу. В той же час з фізики А.МЕРКЕЛЬ одержала "четвірку з плюсом". Згодом, у 1986 році, А.МЕРКЕЛЬ успішно захистила докторську з квантової фізики і займалася наукою аж до падіння Берлінської стіни, коли її сфера діяльності змінилася на політичну.

Як підкреслює агентство, щоб ознайомитися з університетськими оцінками А.МЕРКЕЛЬ, Der Spiegel довелося добитися цього права в суді: канцлер не хотіла розголошувати інформацію про своє академічне минуле.

У комуністичній Східній Німеччині, як і в СРСР, марксизм-ленінізм був обов`язковою дисципліною для вивчення у всіх вузах. Більш того, в НДР ті, хто вчилися в аспірантурі, доводилося проходити поглиблений курс цього предмету.

А.МЕРКЕЛЬ, яку авторитетний журнал Forbes чотири роки підряд називає найвпливовішою жінкою в світі, є федеральним канцлером Німеччини з листопада 2005 року. Як відзначає The Local, у минулому А.МЕРКЕЛЬ неодноразово критикували, ставлячи їй співчуття комуністичної ідеології НДР.