Спанієль з'їв сережки, які принц Вільям подарував своїй дівчині
13:50, 08 березня 2010Курйози
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Дууже пожував, носити не можна...
Дівчина британського принца Вільяма Кейт Мідлтон лишилася без подарунка на день народження, який їй зробив принц. Кокер-спанієль Мідлтон проковтнув дорогі сережки з антикварними перлами. Про це пише The Telegraph.
Після того, як прикраси вийшли з собаки природним шляхом, з`ясувалося, що їх уже не можна носити – пес Отто дуже сильно прожував їх.
Принц Вільям попросив свою дівчину не турбуватися і обіцяв подарувати їй нові сережки.
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