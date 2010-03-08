Спанієль з'їв сережки, які принц Вільям подарував своїй дівчині

13:50, 08 березня 2010
Курйози
1736 0

Дууже пожував, носити не можна...

Дівчина британського принца Вільяма Кейт Мідлтон лишилася без подарунка на день народження, який їй зробив принц. Кокер-спанієль Мідлтон проковтнув дорогі сережки з антикварними перлами. Про це пише The Telegraph.

Після того, як прикраси вийшли з собаки природним шляхом, з`ясувалося, що їх уже не можна носити – пес Отто дуже сильно прожував їх.

Принц Вільям попросив свою дівчину не турбуватися і обіцяв подарувати їй нові сережки. 

Газета.ру

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter