Швейцарські льотчики побили рекорд: навколо Землі менш ніж за 58 годин

Швейцарський льотчик Ріккардо МОРТАРА і його екіпаж побили світовий рекорд, облетівши Земну кулю менш ніж за 58 годин на літаку вагою від 9 тис. до 12 тис. кілограмів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на швейцарську газету 24 Heures.

Літак бізнес-класу Rockwell Sabreliner 65 вилетів з аеропорту Женеви у п`ятницю о 7.12 ранку за місцевим часом і, облетівши планету, приземлився там же в неділю о 17.06.

62-річний Р.МОРТАРА, його 28-річний син Габріель і 26-річний Флав’єн ГУДЕРЦО, летівши з мінімальною швидкістю в 647 кілометрів на годину, подолали за 57 годин і 57 хвилин дистанцію в 36 тисяч 900 кілометрів. Літак перетнув повітряний простір 33 країн. Літак зробив 10 посадок з метою дозаправлення.

Сам Р.МОРТАРА за час польоту спав усього півтори години, при цьому не покидаючи крісло пілота.

Льотчики змогли б обігнути земну кулю за ще менший час, якби під час польоту їм не довелося змінити маршрут у зв`язку з виверженням вулкану в Ісландії.

Попередній рекорд у цій категорії належить Артуру ГОДФРІ, котрий у 1966 році облетів Землю на мінімальній швидкості в 436 кілометрів за годину.

У 2005 році американець Стів ФОССЕТТ без посадок облетів Землю на спеціальному легкому літаку Virgin Atlantic GlobalFlyer за 67 годин.