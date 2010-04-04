Переможець британської лотереї помер від інфаркту, розтративши виграш

Британець Кейт Гуг, який виграв п`ять років тому в національну лотерею 13 млн. доларів, помер від інфаркту у віці 58 років.

Колишній пекар незадовго до смерті зізнався, що виграш зруйнував його життя.

Після перемоги в лотереї він розвівся з дружиною, з якою прожив 27 років.

Значну частину свого виграшу він втратив у результаті дій шахраїв, а інші витратив на випивку, кінські перегони, дорогі машини і пакет акцій "Астон Вілли" - клубу британської Прем`єр-ліги.

Бі-Бі-Сі