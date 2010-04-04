Переможець британської лотереї помер від інфаркту, розтративши виграш
08:24, 04 квітня 2010Курйози
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Джек-пот зруйнував життя
Британець Кейт Гуг, який виграв п`ять років тому в національну лотерею 13 млн. доларів, помер від інфаркту у віці 58 років.
Колишній пекар незадовго до смерті зізнався, що виграш зруйнував його життя.
Після перемоги в лотереї він розвівся з дружиною, з якою прожив 27 років.
Значну частину свого виграшу він втратив у результаті дій шахраїв, а інші витратив на випивку, кінські перегони, дорогі машини і пакет акцій "Астон Вілли" - клубу британської Прем`єр-ліги.
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