В Івано-Франківську 8-річного хлопчика призвали до армії

Восьмирічний житель Івано-Франківська отримав повістку з’явитися на призовний пункт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив батько хлопця Володимир БРЕЦКО.

За його словами, у повістці значилося, що за неявку передбачений штраф у 51 гривню.

«Повістка мене з дружиною спочатку шокувала, а потім розсмішила, - зауважив батько. – Ми відразу ж про помилковий виклик повідомили військкомат. Але це нічого не дало».

Тому сім’я у повному складі 19 квітня прийшла у військкомат. Хлопчику дали нести невеликий рюкзак. «Все, як годиться у таких випадках», - зауважив В.БРЕЦКО.

Він продемонстрував журналістам свідоцтво про народження сина, у якому написано, що Михайло БРЕЦКО, якого призивали до армії, народився 13 грудня 2001 року в Івано-Франківську. Крім того, хлопчик ходить у спеціалізований дошкільний заклад, бо має проблеми зі здоров’ям.

Як стверджують батьки, вони спочатку думали, що помилку допустили у ЖЕО чи в медичній призовній комісії, однак ті заперечили свою участь у цьому прикрому випадку, зіславшись на те, що повістки призовникам виписує військкомат.

У військкоматі не коментують цю ситуацію.

Батьки хлопчика сподіваються, що помилка сталася механічно, через неуважність якогось військового, а повістку як доказ неуважності повісять у себе вдома на стіну на пам’ять. «Коли наш син досягне повноліття, тоді він зрозуміє, коли ще мав йти на службу до армії, - додав В.БРЕЦКО. – Нині він ще цього не усвідомлює».