У Київському зоопарку народилася самочка зебри Гранта

В Київському зоопарку 31 травня 2010 року народилася самочка зебри Гранта.

Як повідомили УНІАН у прес-службі зоопарку, народила зебра на ім’я Тува, 2004 р.н., батько - самець Тео 2004, р. н.

На даний час новонароджена самочка почувається добре й знаходиться разом з мамою у приміщенні, окремо від інших зебр.

Зебра Беме, або Зебра Гранта - Equus burchelli bohme - зустрічається як в природних умовах, так і в заповідниках. В результаті переслідування зебри в багатьох частинах області поширення винищені повністю, в інших - сталі нечисленні. Добре переносять неволю і регулярно розмножуються, але приручаються погано. Довжина тіла зебри 200-240 см, хвоста 47-57 см, висота в загривку 120-140 см, важать до 350 кг. Грива у них коротка, прямостоящая; хвіст з гроном довгого волосся на кінці. Для всіх зебр характерне своєрідне забарвлення тіла, що складається з темних і світлих смуг, що чергуються, так зване забарвлення, що «розчленовує».

У зебри Гранта по однотонному білому полю розташовані чорні смуги. Вони широкі зверху, звужуються на боках і зникають на череві. Зебр важко виявити, якщо вони нерухомі, навіть на відкритому місці. Якщо тіло тварини, яку пересікають смуги, що різко контрастують з основним забарвленням, загальні контури стають переривистими і тварина стає погано помітним. Чорно-білі зебри досить добре помітні при яскравому сонячному освітленні. Вдень їм немає необхідності ховатися. Зате у сутінках, коли виходять на полювання леви і леопарди, смугаста конячка абсолютно зливається з навколишньою рослинністю.

Смугасте «одіяння» зебр довгий час залишалося загадкою для учених: його яскравість приходила в протиріччя з потребою маскуватися. Але, як з`ясувалося, смугасте забарвлення допомагає зебрам: при щонайменших ознаках небезпеки вони тікають, а під час бігу контуру силуетів, завдяки смужкам, стираються, чорно-білі смуги зливаються в сріблисто-сірий колір, і стадо, що біжить, абсолютно зливається з горизонтом. Зебру, що біжить, майже неможливо розгледіти серед антилоп і інших тварин.

Зебри - це стадні полігамні тварини. Раніше, коли вони були більш багато чисельні, можна було спостерігати стада декількох сотень голів. Зараз вони зустрічаються табунами по 10-30 голів. Харчуються трав`янистою рослинністю. Широко кочують у зв`язку з сезонними змінами кормових умов. Тривалість вагітності 346-390 днів. У посліді 1-2 дитинчата.

Як повідомляв УНІАН, в березні в Київському зоопарку загинув самець зебри Гранта.