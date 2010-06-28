У зоопарку Києва кажуть, що інформація про безкоштовний вхід - провокація

У Київському зоопарку спростовують повідомлення засобів масової інформації про те, що сьогодні вхід в зоопарк нібито буде безкоштовним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського зоопарку, вчора у низці електронних ЗМІ несподівано з`явилась інформація про те, що столичний зоопарк у понеділок, 28 червня, працюватиме безкоштовно. Ця новина була підхоплена багатьма мережевими виданнями, активно тиражувалася радіостанціями. Її розповсюджувачі посилалися на прес-службу зоопарку, не перевіривши, наскільки вона відповідає дійсності.

При цьому у прес-службі зазначили, що столичний зоопарк зазвичай взагалі не працює щопонеділка, це – санітарний день і день відпочинку для тварин. Проте під час державних свят адміністрація зоопарку робить винятки, і зоопарк працює, незважаючи на день тижня у звичайному робочому режимі, щоб дати можливість киянам цікаво і з користю провести вихідний день. Саме про це було поінформовано ЗМІ на веб-сайті зоопарку.

«Про безкоштовний вхід не йшлося. Подібну заяву ні адміністрація, ні прес-служба зоопарку не робили», - заявляють у зоопарку.

На думку прес-служби, поява інформації про те, що у зоопарк у понеділок пускатимуть безкоштовно та ще і з посиланням на «прес-службу КП «Київський зоологічний парк»» – свідома провокація. «Мета її очевидна – викликати незадоволеність обдурених городян, налаштувати жителів столиці проти колективу зоопарку», - наголошується у повідомленні.

У зоопарку не виключають, що за цією провокацією стоять особи, які вже зробили не одну спробу «очорнити зоопарк в очах громадськості». «Але якщо раніше жертвами недоброзичливців ставали звірі зоопарку і його співробітники, то тепер постраждали і кияни», - зазначає прес-служба.

Адміністрація зоопарку вибачається перед людьми, які повірили неправдивим заявам і прийшли сьогодні в зоопарк, сподіваючись на безкоштовний вхід.

Адміністрація знову закликає ЗМІ уважніше ставитися до інформації, що стосується зоопарку.