Чоловік загинув, катаючись на перилах у торговому центрі
12:31, 29 липня 2010Курйози
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Трагедія у Вінниці
У Вінниці чоловік, перебуваючи в нетверезому стані, катався на перилах у торговельно-розважальному комплексі, зірвався та загинув.
Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Вінницькій області.
Подія сталась 29 липня близько 01:30 в ТРЦ “Мегамол”. Відвідувач магазину, 25-річний чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, катався на перилах та впав із 3-го поверху.
В результаті падіння чоловік отримав травми, не сумісні з життям.
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