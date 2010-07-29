Чоловік загинув, катаючись на перилах у торговому центрі

У Вінниці чоловік, перебуваючи в нетверезому стані, катався на перилах у торговельно-розважальному комплексі, зірвався та загинув.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Вінницькій області.

Подія сталась 29 липня близько 01:30 в ТРЦ “Мегамол”. Відвідувач магазину, 25-річний чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, катався на перилах та впав із 3-го поверху.

В результаті падіння чоловік отримав травми, не сумісні з життям.