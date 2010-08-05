У річці на Херсонщині виловили піранью

У Херсонській області у річці Інгулець біля села Садове під час рибоохоронного рейду державний інспектор Держрибоохорони вилучив із браконьєрських сіток піранью довжиною близько 30 см та вагою 1,16 кг.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища у Херсонській області, піранья була направлена до Херсонського державного аграрного університету, де було встановлено, що дана риба має назву «бурий пако» або «колосома» і відноситься до родини Characidae. Це мирна рослиноїдна теплолюбива піранья, яка є об’єктом акварюмістики та аквакультури і для якої температура води нижче +14º є летальною.