У Київському зоопарку святкуватимуть день народження Малюка і Рени
11:14, 23 серпня 2010Курйози
900 0
Обіцяють ласощі
24 серпня в Київському зоопарку святкуватимуть день народження тигренят Малюка і Рени.
Вони з`явилися на світ у 2008 році від пари амурських тигрів Тішки та Амби, повідомили УНІАН у прес-службі зоопарку.
Фахівці сектора великих хижаків пригощатимуть тигренят котячими ласощами. Також їм приготують нові іграшки, у виготовленні яких можуть взяти участь всі охочі.
Дітей цього дня чекають зоовікторини, конкурс малюнків і розваги.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter