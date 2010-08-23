У Київському зоопарку святкуватимуть день народження Малюка і Рени

24 серпня в Київському зоопарку святкуватимуть день народження тигренят Малюка і Рени.

Вони з`явилися на світ у 2008 році від пари амурських тигрів Тішки та Амби, повідомили УНІАН у прес-службі зоопарку.

Фахівці сектора великих хижаків пригощатимуть тигренят котячими ласощами. Також їм приготують нові іграшки, у виготовленні яких можуть взяти участь всі охочі.

Дітей цього дня чекають зоовікторини, конкурс малюнків і розваги.