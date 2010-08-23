У каналізації Нью-Йорка завелися алігатори
15:43, 23 серпня 2010Курйози
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Влада поки не може пояснити, яким чином
Жителі Нью-Йорка зіткнулися з тим, що у місті завелися алігатори.
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на New York Post, рептилія вилізла з каналізаційного люка на Ньютон Авеню.
На місце інциденту одразу ж прибули співробітники поліції, яким вдалося зловити 46-сантиметрового крокодила.
Влада поки не може пояснити, як рептилія потрапила до каналізації.
У 1980 році в США вийшов фільм «Алігатор», який породив чутки про те, що в каналізації мешкають ці рептилії.
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