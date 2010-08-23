У Чернігові пройшов Парад дитячих візочків

У центрі Чернігова пройшов конкурс "Парад дитячих візочків".

Як передає кореспондент УНІАН, свято для найменших жителів Чернігова та їхніх батьків другий рік поспіль влаштовується у місті.

За словами співорганізатора заходу Тетяни БОЙКО, торік ідея провести свято для дітей, їхніх мам і найближчих людей виникла з нагоди двохріччя Центру "Азбука для батьків". Минулорічний парад візочків мав успіх серед чернігівців, тож цього року свято вирішили зробити традиційним і провести трохи раніше – у серпні. Парад дитячих візочків підтримала міська влада, кілька дитячих магазинів міста, які надали подарунки переможцям.

Т.БОЙКО зауважила, що парад є масовим святом і цього року в ньому взяли участь 44 дитячих екіпажів.

Учасників конкурсу привітала заступник міського голови Оксана ТУНІК-ФРИЗ. Вона подякувала батькам за їхню активність та творчість. "Ми всі переконалися – у Чернігові дуже багато активних свідомих батьків, котрі докладають усіх зусиль, аби бачити своїх малюків щасливими", - сказала вона.

Основна умова конкурсу – прийти на парад, оформивши дитячий екіпаж, презентувати його журі та глядачам, а також взяти участь в урочистому дефіле. Костюми мам і дітей теж оцінювало журі. Організатори параду подбали про конкурси, розваги для учасників. Чернігівські батьки креативно підійшли до участі в конкурсі. На параді дитячих візочків можна було побачити костюми казкових героїв, рослин, тварин, національне вбрання.

Журі з-поміж усіх учасників обрало трьох переможців, хоча всі учасники параду дитячих візочків отримали заохочувальні подарунки від спонсорів. Приз глядацьких симпатій отримала родина, яка прийшла на конкурс у національному вбранні. Головним призом став сертифікат на обслуговування в одному з дитячих магазинів обласного центру Чернігівщини.