Найсильнішою людиною планети став український офіцер

Вдруге титул найсильнішої людини планети у ваговій категорії до 105 кілограмів здобув старший офіцер Повітряного командування “Центр” Повітряних сил Збройних сил України старший лейтенант Віталій ГЕРАСИМОВ з Дніпропетровщини.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Змагання відбувалися у Києві в рамках Всесвітнього фестивалю богатирської сили.

"Я дуже вдячний своєму командирові, підполковнику В’ячеславу ДРОБОТУ. Як колишній спортсмен-гирьовик він завжди йде мені назустріч у плануванні змагань, аби це не впливало на виконання завдань по службі. Та й у колективі усі цікавляться спортивними новинами, моїми успіхами та підтримують мене", – сказав після змагань В.ГЕРАСИМОВ.