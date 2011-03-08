McDonald's втратив звання найбільшої мережі ресторанів у світі

Мережу швидкого харчування Subway обійшла за кількістю ресторанів свого головного суперника - McDonald's - і стала найбільшою мережею ресторанів у світі. Як повідомляє The Wall Street Journal, у Subway по всьому світу до кінця 2010 року було відкрито 33749 точок продажів, а в McDonald's - 32737. За кількістю ресторанів у США Subway обійшов McDonald's ще дев'ять років тому.

Subway відкрив свій перший ресторан за межами США в 1984 році - 27 років тому мережа почала продажі в Бахрейні. Зараз у Subway трохи менше 10 тисяч точок продажів по всьому світу, виключаючи США. Їх виручка складає близько 4,7 мільярдів доларів на рік. Для порівняння, в США Subway продає своїх сендвічів на 10,5 мільярда доларів щорічно.

Через насичення американського ринку місцеві мережі харчування все активніше освоюють ринки, що розвиваються, перш за все в Азії. Так, сам Subway планує довести кількість ресторанів за межами США до американського рівня до 2020 року. Інша мережа - Starbucks - має намір найближчим часом потроїти кількість своїх кав'ярень у Китаї. Також китайським ринком цікавиться Dunkin' Brands: продавець пончиків планує відкрити в цій країні сотні нових точок продажів.

У McDonald's також планують активно розвиватися за межами США. Проте в цій мережі відзначають, що як і раніше є світовими лідерами, якщо судити не за кількістю відкритих ресторанів, а за виручкою.

CNN відзначає, що всі ресторани Subway працюють за франшизою. У McDonald's за франшизою працює лише частина мережі.

Лента.ру