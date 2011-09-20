У фільм за книгою Шкляра Ющенко хоче затягнути Мела Гібсона

Віктор Ющенко планує запросити для екранізації скандального роману «Чорний ворон» голлівудського актора і режисера Мела Гібсона (гонорари Гібсона як актора — 15—25 мільйонів доларів за фільм). Про це розповів автор твору Василь Шкляр на своєму творчому вечорі у Львові, пише " Сьогодні ". Правда, в якій якості — режисера або актора — поки невідомо.

За словами Шкляра, цей фільм — завдання номер один для Ющенка, який вже провів переговори з польським режисером Єжи Гофманом. «Ющенко також обіцяв мені, що вийде на Гібсона, а я йому сказав, що це фантастика, — поділився з нами Шкляр. — Проте кіношники говорять мені, що це реально, адже Гібсон знімав фільм «Хоробре серце» про боротьбу шотландців за незалежність». Слід нагадати, що Мел Гібсон був і продюсером, і режисером, і виконавцем головної ролі в «Хороброму серці» (бюджет фільму — 53 мільйони доларів), а роман «Чорний ворон» оповідає про озброєну боротьбу українців проти більшовиків у 20-х роках ХХ століття. В кінці минулого року ініціативна група кінематографістів почала збір пожертвувань на зйомки блокбастера за «Чорним вороном». «Справа просувається», — розповів автор роману.

У той же час речник В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА стверджує, що ініціатива запросити Гібсона належить самому ШКЛЯРУ. За її словами, екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до трьох польських режисерів з пропозицією допомогти екранізувати роман Василя ШКЛЯРА «Чорний ворон».

Після зустрічі В.ЮЩЕНКА з автором «Чорного ворона», він відгукнувся на ініціативу письменника Василя ШКЛЯРА щодо екранізації роману та пообіцяв допомогти налагодити зв’язок з відомими режисерами, оскільки має багато друзів серед всесвітньо відомих акторів та режисерів.

Так, В.ЮЩЕНКО вже звернувся до відомих польських режисерів Анджея ВАЙДИ, Єжи ГОФМАНА, Кшиштофа ЗАНУССІ, які добре знають українську дійсність та українську мову. Але вони через різні обставини свого життя – зайнятість, стан здоров’я – сказали, що не зможуть стати режисерами цього фільму. Є.ГОФМАН, водночас, погодився стати консультантом стрічки.

Пристав В.ЮЩЕНКО і на ідею В.ШКЛЯРА запросити для екранізації роману «Чорний ворон» голлівудського актора і режисера Мела ГІБСОНА.

«Природно, що Віктор Андрійович погодився спробувати це зробити, виключно із добрих намірів і гарного ставлення до письменника», - зауважила І.ВАННИКОВА.