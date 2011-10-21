Вихідці з Лісового відсвяткують рік із «Соціальним центром «Перспектива»

21 жовтня о 18:00 у Червоному залі кінотеатра «Росія» (вул.Мілютенка, 19) розпочненься святкування із нагоди року діяльності громадської організації «Соціальний центр «Перспектива» на Лісовому масиві.

В програмі урочистостей представлення нового мешканця "Полянки Лісовиків" - Дракоши, створеного архітектором Костянтином Скретуцьким, святковий концерт за участі вокальних та танцювальних колективів мікрорайону.

Також музичний сюрприз для своїх земляків та гостей приготувала учасниця "Фабрика зірок – 2” Анна Зенкова. Завершаться святкування виступом заслуженої артистки України Марини Одольської та святковим салютом.

Крім того, голова правління соціального центру «Перспектива» Геннадій Виходцев відзначить мешканців Лісового, які брали активну участь у реалізації соціально важливих проектів: допомагали ветеранам, малозабезпеченим та багатодітним родинам, а також усім, хто потребував підтримки та допомоги.

Чекаємо Вас на нашому святі! Гарантуємо чудовий настрій, позитивні емоції та нові перспективи від «Перспективи»!!!

Додатково:

Проїзд від ст. метро «Лісова»: автобус № 33, маршрутне таксі

№ 241, № 242 до зупинки «Кінотеатр «Росія». Детальніше про святкування Ви можете дізнатися у керівника проектів Мартиненко Анастасії за тел.. 592-76-12, моб. 050-414-69-66.