Троєщина нарешті позбавиться традиційних «167 поривів на рік»?
Воду й тепло обіцяють вже у вихідні
На виконання доручення Олександра Попова, голова Деснянського району Віктор Жеребнюк проінспектував сьогодні локальні об’єкти капітального ремонту тепломереж. Зокрема, він побував поблизу будинків, розташованих на проспекті Маяковського, де наразі виконуються роботи з ліквідації пориву теплотраси, повідомляє офіційний сайт Київської міської влади. За словами мешканців, близько 15 років тут траплялися постійні проблеми з водопостачанням та опаленням.
«Роботи тут тривають ще з літа. Столична влада домовилася з «Київенерго» про терміновий початок ремонту, адже мережі були настільки зношені, що тут траплялось до 167 поривів на рік», – підкреслив Віткор Жеребнюк.
Представники ПАТ «Київенерго», які теж були присутні на об’їзді, запевнили, що гаряча вода і тепло надійдуть у квартири уже найближчими вихідними.
Голова району також побував на вул. Закревського, 34, де кілька місяців відсутнє водо- та теплопостачання. Окрім того, будинок вже давно потребує ремонту. Відповідаючи на питання мешканців, Віктор Жеребнюк пообіцяв, що водопостачання буде відновлене за добу, а ремонт вхідних груп під’їздів розпочнеться наступного місяця.
Крім того, він перевірив як комунальні служби району здійснюють вивезення сміття з території житлових мікрорайонів та приватного сектору – адже це сьогодні одне з головних завдань, які поставив перед керівниками районів голова КМДА.
«За дорученням Олександра Попова ми посилили контроль за процесом опалювального сезону та підтримкою благоустрою в районі. А враховуючи те, що Деснянський район – один з найбільших у Києві, слідкувати дійсно є за чим», – підкреслив Віктор Жеребнюк.
Нагадаємо, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов доручив головам районів, керівникам енергопостачальних підприємств, керівникам комунальних служб, які задіяні у проходженні опалювального сезону, особисто контролювати усунення поривів та аварій на тепломережах, а також прискіпливо слідкувати за благоустроєм районів.