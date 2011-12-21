Сліпий мексиканець навчився фотографувати

Кілька років тому літній житель Мехіко, який 20 років тому втратив зір, здійснив свою давню мрію - навчився фотографувати. Як повідомляє Associated Press, зараз чоловік робить прекрасні знімки, хоча і не може на них глянути. Перехожі часто просять Р. ТЕЛОНА сфотографувати їх на тлі мальовничого пейзажу. За словами людей, знімки виходять чудові. Такі відгуки неймовірно надихають фотографа, який не має можливості побачити свою роботу. Як розповів Р. ТЕЛОН, крім нього фотографією займаються ще 30 незрячих жителів мексиканської столиці. Всі вони навчаються в школі під назвою Eyes That Feel ("Очі, які відчувають"), п'ять років тому заснованої професійним фотографом Джиною БАДЕНОС.

За словами жінки, вона завжди хотіла довести, що неможливе можливо, і навіть сліпі можуть займатися фотографією. Вона вчить незрячих людей самовиражатися у візуальному мистецтві, використовуючи слух, дотик, нюх і емоції. Грунтуючись на цих відчуттях, її учні обирають теми для своїх фотографій.

Засновник фотошколи для незрячих зізнається, що багато людей, які відчувають проблеми із зором, незабаром кидають досить трудомісткий процес навчання. Бо часом тільки на те, щоб навчити сліпих рівно тримати камеру, йде не один місяць. Зате тим, кому вдалося впоратися з усіма труднощами, стає набагато легше змиритися зі своєю проблемою і жити повноцінним життям.

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