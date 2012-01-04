Мексиканський чаклун відмінив кінець світу

Людина, відома як "Великий чаклун Мексики", спростувала інформацію про те, що в 2012 році настане кінець світу, передає в ТСН із посиланням на Associated Press.

Як розповів Антоніо Васкес Альба на щорічній прес-конференції, майя ніколи не передбачали кінець світу. Теорії про "судний день" в кінці 2012 року чаклун назвав "величезною брехнею". Нагадаємо, уявлення про те, що в 2012 році настане кінець світу, засновані на одному з календарів майя, який закінчувався на 2012 рік з сучасного літочисленням. Васкес також припустив, що південноамериканські лідери останнім часом хворіють на рак через чаклунство.

Як повідомлялося, кілька днів тому президент Венесуели Уго Чавес також задавався питанням, чи не наслали США ракові захворювання на нього і його колег з Бразилії, Аргентини та Парагваю. Тим часом на особистому сайті чаклуна розміщені всі його передбачення на 2012 рік. Зокрема, він передбачив три великі авіакатастрофи з численними жертвами, землетрус в Італії, руйнівні виверження вулканів в Еквадорі і цунамі в Тихому Океані. Веласкес Альба робить щорічні передбачення з 1980 року, але його прогнози далеко не бездоганні, підкреслює агентство. Так, у 2008 році він пророкував смерть поп-співачки Брітні Спірс. Раніше повідомлялося, що дослідники цивілізації майя спростували думку про те, що стародавні племена Майя передбачили кінець світу в майбутньому 2012 році.