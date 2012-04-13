Азаров відмовився від домашньої ковбаси

Прем`єр-міністр України Микола Азаров сьогодні під час відвідання великоднього добродійного ярмарку на території Києво-Печерської Лаври придбав дерев`яну писанку і вишитий рушник за 300 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за покупку він розрахувався 500-гривневою купюрою.

Крім того, у церковній лавці М.Азаров придбав великодній кошик, прикрашений свіжими квітами. За цю корзину він пожертвував 500 грн. на допомогу дітям.

Також прем`єру пропонували купити домашню ковбасу і копчену свинину, проте він відмовився, пославшись на те, що не їсть жирну їжу.

Знайомлячись з асортиментом товарів на ярмарку, М.Азаров одержав у подарунок від продавців дві воскові свічки.

Крім того, М.Азаров ознайомився з процесом розпису писанок.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відкрився ІІ Добродійний ярмарок «Великодній кошик», який триватиме до 17 квітня.

Відвідувачі ярмарку можуть придбати продуктові набори, виготовлені у підсобному господарстві Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у селі Вороньків Київської області. У кошику будуть продукти, якими за традицією після освячення віряни розговляються на Великдень: паски, великодні яйця, ковбаса і сир.

Головна мета добродійного ярмарку - залучити киян і гостей міста до українських традицій святкування Воскресіння Христова, а також допомогти двом тяжкохворим підліткам - Владу Стефанишину і Олександру Семенихіну, на лікування яких необхідно зібрати понад 40 тис. євро.