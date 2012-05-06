Повітряний змій не пустив у аеропорт 23 літаки
09:35, 06 травня 2012Курйози
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Пасажири 23 авіарейсів не змогли потрапити до міста Далянь на сході Китаю через повітряного змія, що загубився в небі.
Лайнери відправляли в сусідні аеропорти
Як передає агентство Сіньхуа, протягом п'яти годин аеропорт не приймав літаки через повітряного змія, що ширяв у небі над злітно-посадочними смугами. Диспетчери аеропорту були змушені відправляти лайнери в сусідні аеропорти, зокрема, в місто Ціндао.
Роботу повітряних воріт Даляня було відновлено лише після того, як повітряний потік поніс змія геть від аеропорту. Про те, чи вплинула присутність в повітрі цієї традиційної китайської іграшки на виліт рейсів, не повідомляється.
Запуск повітряних зміїв - старовинна китайська забава. Дотепер на площах можна зустріти немолодих чоловіків, які з любов'ю споглядають ширяючого у небі змія.
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