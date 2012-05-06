На Співочому полі розквітли 300 тисяч тюльпанів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, уже розпустилися всі 22 сорти тюльпанів, а це 300 тис цибулинок. Серед них: «пінокіо», «амерікан дрім», «тарда», «мансела» та багато інших рідкісних сортів.

«Квіткові композиції з тюльпанів перетворили схили Печерського ландшафтного парку на чудовий край кольорів та мальовничих пейзажів», - йдеться в повідомленні.

Основу композицій складають різні сорти тюльпанів, висаджених за «килимовими принципом» – квіти одного сорту займають певну ділянку, розстилаючись, наче яскраві килими. Великі яскраві плями червоного, рожевого, жовтого, помаранчевого, бузкового та інших кольорів доповнюють ділянки, де висаджено відразу кілька різних сортів тюльпанів.

Квіткові композиції переплетені українськими мотивами Петриківських розписів. У парку представлено сорти тюльпанів, різні за часом цвітіння, щоб відвідувачі якомога довше милувалися весняним буянням цибулинних квітів.

Як запевняють в КМДА, виставка тюльпанів – це неперевершена атмосфера свята, кожен з відвідувачів виставки знайде для себе заняття за захопленням. Зокрема, для юних відвідувачів працюють атракціони, дитячі майданчики, аніматори, а також проходять майстер-класи з татуажу, ліпки, флористики.