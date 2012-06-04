Сучасна людина обирає собі пару так само, як і неандертальці

Чоловіки звертають увагу насамперед на фізичну привабливість жінки. Жінок найбільше цікавлять матеріальне становище і морально-вольові якості чоловіків. Тобто, жінки використовують свою красу, щоб привернути увагу більш «якісних» представників сильної статі, в свою чергу, чоловік перебуває у постійному пошуку привабливої жінки, яка погодиться поєднатися з ним.

Автори дослідження резюмують, що подібна модель відбору довела свою життєздатність протягом багатьох тисячоліть і дозволяє людському роду успішно народжувати здорове, красиве і талановите потомство.

Цей висновок зробили у результаті серії тестів. Кільком десяткам людей пропонувалося взяти участь у серії міні-побачень із незнайомими представниками протилежної статі. Після кожного побачення, чоловіки і жінки відзначали — хотіли б вони знову зустрітися. Крім цього, вони заповнювали докладні анкети, в яких відзначали якості, на підставі яких вони обирають свою ідеальну половину, наприклад, фізична привабливість, фінансовий статус, стан здоров'я та батьківські таланти.

Чоловікам подобалися симпатичні жінки, а жінки звертали увагу в першу чергу на рівень достатку, кар'єрні перспективи і схожі характеристики чоловіків. При цьому, представниці прекрасної статі проявляли помітно велику розбірливість: чоловіки бажали продовження побачень з кожною другою жінкою, жінки були зацікавлені лише в кожному третьому чоловікові, з якими вони перетнулися на бліц-побаченні.

Дослідження провели Університет Індіани, Берлінський Університет Гумбольдта, Лондонська Школа Економіки і Університет Единбургу.

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