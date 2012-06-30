Шестеро людей намагалися захопити літак за допомогою милиці

«Викрадачі» є уйгурами за національністю, а замість зброї вони використовували зламану милицю, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на китайські ЗМІ.

У п'ятницю запобігли спробі захоплення літака авіакомпанії Tianjin Airlines, що виконував рейс Хотан (китайське Хетянь) - Урумчі. На борту знаходилися 92 пасажири і дев'ять членів екіпажу. Шестеро людей, які спробували захопити літак, були знешкоджені, при цьому поранення отримали семеро людей. Після невдалої атаки, борт повернувся в аеропорт вильоту.

"Всі шестеро загарбників за національністю уйгури, вони зробили спробу увірватися в кабіну, використовуючи як зброю зламану милицю, але були зупинені пасажирами та екіпажем", - наводить газета слова співробітниці Сіньзцянского інформаційного центру Хоу Ханьміна. За її словами, розслідування триває і поки не ясно, чи пов'язані загарбники з якою-небудь терористичною організацією.

На території Сіньцзян-Уйгурського автономного району діє угрупування "Східний Туркестан", яке китайська влада зараховує до терористичних груп і підозрює в зв'язках з "Аль-Каїдою". Її члени і прихильники виступають за незалежність СУАР, ведуть "сепаратистську, екстремістську і терористичну діяльність", вважають у Китаї.