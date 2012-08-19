Підліток із Фінляндії метнув мобільник на 101,46 метра

Новим чемпіоном світу у незвичайній дисципліні метання мобільних телефонів став 18-річний підліток з «батьківщини мобілок» Фінляндії Ері Кар’ялайнен з міста Рантасалмі. Він закинув мобільник на 101,46 метра, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Другим призером став південноафриканець Джеремі Геллоп, чий мобільник відлетів на 94,67 метра, третім - фін Оскарі Хейнонен з результатом 86,94 метра.

У жіночому і юніорському змаганнях також перемогли представники країни Суомі.

Чемпіонат, що проводиться з 2000 року в місті Савонлінна, є одним з найпопулярніших серед незвичайних змагань, які влаштовуються в Фінляндії.