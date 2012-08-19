Рибалки змагаються за Кубок України

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласній Федерації риболовного спорту, змагання проводять з метою підвищення спортивної майстерності рибалок та вдосконалення ними техніки володіння сучасними снастями.

Участь в змаганнях беруть команди з 17 областей, в кожній команді – по четверо рибалок.

Тернопільська область, як організатор, представлена двома командам. Також додатково по одній команді ще виставили Київська обласна федерація як бронзовий призер Кубку України 2011 року, Херсонська обласна федерація (організатор чемпіонату України з риболовного спорту) та Харківська обласна федерація (переможець та срібний призер Кубку України 2011 року).

За результатами змагань буде сформовано рейтинг спортсменів-риболовів. Переможців, яких визначать за найбільшою сукупною вагою виловленої риби, нагородять цінними призами.

Після змагань усю рибу буде випущено в ставок.

Організаторами змагань є Міністерство у справах молоді та спорту, Федерація риболовного спорту України і Тернопільська обласна федерація риболовного спорту.