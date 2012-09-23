У Чернігові відкрили український аналог «американських гірок»

У Чернігові в Центральному парку культури і відпочинку відбулося відкриття нового атракціону "Говерла", що є українським аналогом "американських гірок" і належить до екстремальних сімейних розваг.

Як передає кореспондент УНІАН, директор КП "Центральний парк культури і відпочинку" Володимир Хольченков повідомив журналістам, що востаннє нові атракціони у парку встановлювали 1986 року.

"Ми купували невеликі атракціони, батути, але "Говерла" дозволить вийти на новий рівень роботи", - сказав В.Хольченков.

"Говерла" має висоту п'ятиповерхового будинку – 14 метрів, є «мертва петля», загальна довжина шляху 300 м. Швидкість, яку розвиває атракціон, становить 60-80 км за годину. Атракціон українського виробництва.

В.Хольченков підкреслив, що на сьогодні подібні атракціони встановлено тільки у трьох містах країни – Донецьку, Чернівцях та Чернігові. На придбання та встановлення атракціону з міського бюджету витрачено понад 4 млн грн.

Першими після відкриття на атракціоні покаталися Чернігівський міський голова Олександр Соколов та місцеві журналісти.