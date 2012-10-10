Нобелівську премію з хімії вручили за вивчення клітинних рецепторів

Як передає РІА «Новости», про це повідомив Нобелівський комітет Королівської шведської академії наук.

Вивчення роботи серпентинів, зокрема, вкрай важливе для розуміння процесів, що призводять до розвитку ракових пухлин.

Р.Лефковіц народився у 1943 році в Нью-Йорку, зараз працює у Медичному центрі університету Дьюка у місті Дарем, штат Північна Кароліна. Його колега Б.Кобілка народився у 1955 році в місті Літтл-Фоллс у штаті Міннесота і працює у Школі медицини при Стенфордському університеті.

Церемонія нагородження названих в середу лауреатів пройде за традицією у Стокгольмі 10 грудня, в день смерті засновника Нобелівських премій - шведського підприємця і винахідника Альфреда Нобеля (1833-1896).

У четвер, 11 жовтня, в Стокгольмі стане відоме ім'я письменника або поета, який отримає Нобелівську премію з літературі за 2012 рік.