Нейрохірург-скептик, який вийшов з коми, визнав існування «нового світу»

"Як нейрохірург, я не вірив у феномен "досвіду поза тілом". Я виріс у науковому середовищі, я син нейрохірурга. Я завжди вважав, що існує розумне наукове пояснення подорожам поза тілом, які описують люди, що дивом уникли смерті", - повідомив він в інтерв'ю Newsweek, переклад якого наводить newsru.com.

Проте все змінилося після того, як чоловік восени 2008 року сам впав у кому. Саме тоді, коли Олександр тиждень перебував на межі життя і смерті, а кора його головного мозку, що відповідає за думки і емоції, перестала функціонувати, він, за його власними словами, сам здійснив подорож у потойбічний світ і, зокрема, в рай.

"Немає ніякого наукового пояснення, що незважаючи на те, що тіло було в комі, а кора мого мозку відключилася, сам мозок продовжував працювати і, більш того, вирушив в інший, набагато більший Всесвіт - вимір, про існування якого я ніколи не підозрював" .

Лікар підкреслив, що в цілому містичний вимір, який він відвідав, був схожим на численні описи людей, що пережили клінічну смерть або інші прикордонні стани. За його словами, він являє собою буквально новий світ, в якому ми є чимось набагато більшим, ніж тільки наше тіло і наш мозок, і де смерть - це не кінець свідомого існування, але лише частина нескінченної подорожі.

Зміг описати лікар і як виглядає цей дивовижний світ. Він розповів, що його подорож почалася з того, що він був десь високо в хмарах, і незабаром побачив "прозорих, мерехтливих істот, які літають по небу і залишають за собою довгі, схожі на лінії сліди". Крім того, ці істоти видавали дивні звуки, схожі на прекрасну пісню, і, як здалося чоловікові, таким чином вони висловлювали радість, що переповнювала їх. Проте ні з птахами, ні з ангелами Олександр не наважується їх порівняти - занадто несхожі вони були на що-небудь існуюче на нашій планеті. Це були якісь вищі створення, упевнений він.

Одне з таких створінь - незнайома молода жінка - приєдналася до нього, і стала його провідником по містичному всесвіту. З нею, як і з іншими подібними їй істотами, нейрохірург говорив без слів - повідомлення проходили крізь нього і були подібні вітрі. Навів він навіть одну з промов, сказаних йому містичної жінкою. "Тебе люблять і тобою дорожать назавжди. Тобі нічого боятися. Немає нічого, що ти можеш зробити невірно, - сказала вона. - Ми покажемо тобі тут багато речей. Але врешті решт ти повернешся назад".

Поступово жінка привела лікаря у "величезну порожнечу, де було зовсім темно, але відчувалася нескінченність, і при цьому було дуже приємно". Зараз Олександр вважає, що ця порожнеча була домом Бога.

Незабаром чоловік прокинувся. Однак тепер, відчувши на собі подорож у потойбічному світі, він не поспішає ділитися своїм досвідом з колегами, але знаходить розраду в церкві. Також чоловік написав книгу "Подорож нейрохірурга в загробний світ", яка війде у світ в кінці жовтня.

"Я як і раніше лікар, і всі так само залишаюся людиною науки, - резюмує Олександр. - Але на глибинному рівні я дуже відрізняюся від тієї людини, якою був раніше, тому що я побачив цю нову картину реальності".