Титул «Міс Земля-2012» дістався представниці Чехії

Переможницею конкурсу «Міс Земля-2012», що завершився у суботу в столиці Філіппін - Манілі, стала представниця Чехії Тереза Файксова.

Як передає РІА Новости з посиланням на газету Times of India, друге («Міс Земля Повітря»), третє («Міс Земля Вода») і четверте («Міс Земля Вогонь») місця посіли, відповідно, представниці Філіппін Стефані Стефановіц, Венесуели Осмаріель Вільялобос і Бразилії Каміла Брант.

Як зазначається в повідомленні, Т.Файксова одержала корону з рук своєї попередниці – «Міс Земля-2011», представниці Еквадору Ольги Алави.

Конкурс краси «Міс Земля» проводиться з 2001 року. На цьому конкурсі немає таких титулів як «віце-міс». Замість них учасницям присуджуються титули, назви яких пов'язані з різними стихіями.