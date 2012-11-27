Київському зоопарку підсунули рожевих фламінго замість червоних - продавця шукають
Київський зоопарк домагатиметься виконання постачальником фламінго підписаного договору.
Київський зоопарк заявляє, що добиватиметься виконання постачальником фламінго підписаного договору, або розірве цю угоду.
Про це УНІАН заявив заступник директора КП «Київський зоопарк» по зоочастині Костянтин Орлов, коментуючи інформацію в ЗМІ про поставки зоопарку рожевих фламінго замість червоних і чилійських.
Як повідомив К.Орлов, договір про придбання зоопарком фламінго двох видів – червоних і чилійських – був підписаний влітку цього року, а 21 вересня птахів привезли до зоопарку.
«Оскільки це була п'ятниця, сьома година вечора, пізно розвантажували птахів, ми поставили їх на карантин 24 вересня, у понеділок. Під час карантину у співробітників зоопарку виникли підозри, що ці фламінго одного виду. Оскільки птахи прибули молодими, то відразу визначити підвид було доволі складно. Навіть орнітологу з великим стажем підвид у такому віці визначити складно, особливо якщо це червоний фламінго, рожевий», - прокоментував ситуацію заступник директора.
За його словами, на підставі цього був підписано у зоопарку наказ і створено комісію, яка повинна була визначити підвид птахів.
«Після роботи цієї комісії склали акт 31 вересня про те, що всі птахи, які надійшли до Київського зоопарку, відносяться до одного виду», - сказав К.Орлов.
Він зазначив, що на даний час проплачено половину суми договору. Договір укладено до кінця цього року.
«Ми написали лист про те, що не відповідають птахи тим, які вказані у договорі, і запросили продавця, який нам продав цих птахів, для з'ясування обставин і врегулювання цього конфлікту, до Київського зоопарку. Ми зараз чекаємо, коли він під'їде, щоб ухвалити остаточне рішення – або вносити якісь зміни до договорів, або відмовлятися від птахів і повертати їх. Птахів привезли 10, хоча договір на 12. Укладено два договори по шість птахів. Вони за ціною однакові. Один договір - це 96 тисяч грн», - уточнив К.Орлов.
Лист постачальникові було написано на початку жовтня, і в зоопарку чекають, що він повинен з'явитися найближчими днями. «Оскільки договір ще не закритий, ми можемо у виробничому режимі вирішувати ці питання», - зазначив представник зоопарку.
За його словами, птахи, що на даний момент поступили, залишаються на карантині.
К.Орлов також сказав, що якщо продавець (перебуває в Україні), не з'явиться, то зоопарк звертатиметься до суду. Хоча він вважає, що постачальник все ж таки з'явиться, оскільки з ним зоопарк працює не перший рік. «З цим постачальником працювало і колишнє керівництво зоопарку. І йому продавали тварин, і він нам продавав тварин», - зазначив К.Орлов.