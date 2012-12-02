Лист Наполеона про намір висадити Кремль пішов з молотка

Як передаєРІА Новости, торги, організовані аукціонним будинком Osenat, проходять в неділю у Фонтенбло.

Спочатку лист Наполеона, що раніше зберігався в приватній колекції, був оцінений експертами в 10-15 тисяч євро, проте підсумкова вартість лота значно перевершила попередню.

За словами експертів, послання французького імператора з Росії становлять особливу цінність, тому що є достатньо рідкісними - багато з них, часто перехоплені росіянами, були втрачені для історії.

«Я висаджу Кремль 22-го о третій годині ранку», - пише Наполеон у листі, датованому 20 жовтня 1812 року. Послання складено з цифр і підписано «Nap» рукою імператора. Цим листом Наполеон інформував про свої плани міністра закордонних справ Франції Юг-Бернара Марі.

Виконання наказу доручалося маршалові Едуару Мортьє, який був призначений військовим губернатором Москви після того, як війська Наполеона зайняли російську столицю. Покидаючи Москву, французький імператор наказав висадити у повітря історичні будівлі в Кремлі: могутніми вибухами були зруйновані Арсенальна, Водовзвод і частково Нікольська вежі, серйозно постраждали прилеглі до них стіни Кремля, Арсенал і Грановита палата.

У своєму листі Наполеон також просить свого міністра, розквартированого у Вільне (Вільнюс), забезпечити запаси продовольства і верхових для армії.

«Моя кавалерія виведена з ладу, гине багато коней», - мовиться у листі Бонапарта.