Лист Наполеона про намір висадити Кремль пішов з молотка
Зашифрований лист імператора Наполеона I Бонапарта, в якому він повідомляє про свої плани по знищенню Кремля, продано на аукціоні у Франції за 150 тисяч євро.
Як передаєРІА Новости, торги, організовані аукціонним будинком Osenat, проходять в неділю у Фонтенбло.
Спочатку лист Наполеона, що раніше зберігався в приватній колекції, був оцінений експертами в 10-15 тисяч євро, проте підсумкова вартість лота значно перевершила попередню.
За словами експертів, послання французького імператора з Росії становлять особливу цінність, тому що є достатньо рідкісними - багато з них, часто перехоплені росіянами, були втрачені для історії.
«Я висаджу Кремль 22-го о третій годині ранку», - пише Наполеон у листі, датованому 20 жовтня 1812 року. Послання складено з цифр і підписано «Nap» рукою імператора. Цим листом Наполеон інформував про свої плани міністра закордонних справ Франції Юг-Бернара Марі.
Виконання наказу доручалося маршалові Едуару Мортьє, який був призначений військовим губернатором Москви після того, як війська Наполеона зайняли російську столицю. Покидаючи Москву, французький імператор наказав висадити у повітря історичні будівлі в Кремлі: могутніми вибухами були зруйновані Арсенальна, Водовзвод і частково Нікольська вежі, серйозно постраждали прилеглі до них стіни Кремля, Арсенал і Грановита палата.
У своєму листі Наполеон також просить свого міністра, розквартированого у Вільне (Вільнюс), забезпечити запаси продовольства і верхових для армії.
«Моя кавалерія виведена з ладу, гине багато коней», - мовиться у листі Бонапарта.