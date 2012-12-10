Ригою пробіглися 400 Дідів Морозів і Санта-Клаусів

Понад 400 Дідів Морозів і Санта-Клаусів з різних країн Євросоюзу взяли участь в традиційному забігу, який в неділю відбувся в Ризі.

Як передає РІА Новости, подібний забіг проводиться в столиці Латвії щорічно напередодні Різдва. Цього разу він був п'ятим.

У забігу взяли участь не тільки місцеві Діди Морози, але й їхні колеги з інших країн ЄС.

Захід відбувся без інцидентів.