Ригою пробіглися 400 Дідів Морозів і Санта-Клаусів
07:52, 10 грудня 2012Курйози
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Понад 400 Дідів Морозів і Санта-Клаусів з різних країн ЄС взяли участь в забігу по Ризі.
Діди Морози поводилися пристойно
Понад 400 Дідів Морозів і Санта-Клаусів з різних країн Євросоюзу взяли участь в традиційному забігу, який в неділю відбувся в Ризі.
Як передає РІА Новости, подібний забіг проводиться в столиці Латвії щорічно напередодні Різдва. Цього разу він був п'ятим.
У забігу взяли участь не тільки місцеві Діди Морози, але й їхні колеги з інших країн ЄС.
Захід відбувся без інцидентів.
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