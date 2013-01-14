Королеву Британії розсмішив її Bentley за &#163;10 млн, який завівся з 7-го разу

12:09, 14 січня 2013
Курйози
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Шофер Єлизавети II не зміг завести королівський Bentley, щоб відвезти її та принца Філіпа в Сандрінгемський палац після церковної служби.

Її величність розсмішив її Bentley / Фото з сайту royal.gov.uk

Цей інцидент викликав сміх у самої британської королеви, пише газета The Telegraph.

За даними видання, мотор автомобіля, який коштує близько £ 10 млн, вдалося запустити лише з сьомої спроби. Поки водій королеви намагався повернути до життя машину, що простояла на морозі кілька годин, Єлизавета II «голосно сміялася і показувала на свого шофера», що викликало сум'яття британців, які скупчилися навколо.

«Машина не заводилася досить довгий час. Потім, коли мотор нарешті загудів, королева вигукнула: не зупиняй! не зупиняй!», - розповів газеті один із парафіян.

Bentley, мотор якого відмовлявся працювати, входить у королівський автопарк, він був виготовлений спеціально для монаршого двору Великої Британії. Свій перший Bentley королева отримала в подарунок 2002 році, коли відзначався золотий ювілей її правління. Єлизавета II була так вражена машиною, що замовила собі другу, відзначає Газета.ру.

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