Цей інцидент викликав сміх у самої британської королеви, пише газета The Telegraph.

За даними видання, мотор автомобіля, який коштує близько £ 10 млн, вдалося запустити лише з сьомої спроби. Поки водій королеви намагався повернути до життя машину, що простояла на морозі кілька годин, Єлизавета II «голосно сміялася і показувала на свого шофера», що викликало сум'яття британців, які скупчилися навколо.

«Машина не заводилася досить довгий час. Потім, коли мотор нарешті загудів, королева вигукнула: не зупиняй! не зупиняй!», - розповів газеті один із парафіян.

Bentley, мотор якого відмовлявся працювати, входить у королівський автопарк, він був виготовлений спеціально для монаршого двору Великої Британії. Свій перший Bentley королева отримала в подарунок 2002 році, коли відзначався золотий ювілей її правління. Єлизавета II була так вражена машиною, що замовила собі другу, відзначає Газета.ру.