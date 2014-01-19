У фінському озері виявили "крижану локшину"

Місцевий мешканець Веса Калойнен виявив на поверхні озера Суоліярві природне явище, яке здивувало не тільки користувачів соцмереж і журналістів, але навіть фахівців, повідомляє yle.fi.

Удень 8 січня він, розтоплюючи сауну на березі, побачив на озері дивні утворення, схожі на локшину або бавовняне волокно. На невеликому човні він підплив до «локшини», став зачерпувати її руками і навіть зліпив з неї сніжку, повідомляє видання. Також він зробив кілька знімків на мобільний телефон.

Сам першовідкривач вважає, що сніг, що випав на поверхню озера, під впливом води та вітру отримав незвичайну форму. Опитані виданням метеоролог і гідролог сказали, що вперше стикаються з таким явищем, але припустили, що автор знімків правий у своїх здогадах.

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