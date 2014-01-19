У Бразилії мавпеня годуватимуть людським молоком

13:02, 19 січня 2014
Курйози
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У бразильському зоопарку мавпеня рятуватимуть людським молоком

Рідна мати від нього відмовилася і ветеринари попросили одну з жінок, що годує власну дитину, стати молочною мамою тварини, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Якщо все піде вдало, годувати мавпеня людським молоком треба буде ще впродовж двох-трьох місяців. Відтак примат достатньо підросте, аби їсти разом зі своїми старшими товаришами.

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