У Бразилії мавпеня годуватимуть людським молоком
13:02, 19 січня 2014Курйози
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У бразильському зоопарку мавпеня рятуватимуть людським молоком
Рідна мати від нього відмовилася і ветеринари попросили одну з жінок, що годує власну дитину, стати молочною мамою тварини, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
Якщо все піде вдало, годувати мавпеня людським молоком треба буде ще впродовж двох-трьох місяців. Відтак примат достатньо підросте, аби їсти разом зі своїми старшими товаришами.
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