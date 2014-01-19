У Мінську назвали хлопчика на честь дракона з World of Warcraft
14:14, 19 січня 2014Курйози
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Незвичайне подвійне ім'я отримав один з новонароджених в Мінську минулого року
Нефаріан / wowdata.ru
Батьки назвали його Тимофій-Нефаріан, повідомляє білоруський портал tut.by з посиланням на агентство "Мінськ-Новини".
Про це агентству розповіла начальник відділу РАГС Адміністрації Жовтневого району Мінська Наталія Орловська.
Ім'я Тимофій має грецьке походження і означає "той, що шанує бога". Нефаріан - ім'я одного з персонажів популярної комп'ютерної гри World of Warcraft. Він же лорд Чорної Гори.
Серед рідкісних і незвичайних імен, які давали в Мінську своїм синам у минулому році також є Яромир, Етьєн, Едгар, Серафим, Спартак і Мілан. Дочок називали на західний манер - Емілі, Стефані, Ельвіра, Сабріна і Сабіна.
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