У Мінську назвали хлопчика на честь дракона з World of Warcraft

Батьки назвали його Тимофій-Нефаріан, повідомляє білоруський портал tut.by з посиланням на агентство "Мінськ-Новини".

Про це агентству розповіла начальник відділу РАГС Адміністрації Жовтневого району Мінська Наталія Орловська.

Ім'я Тимофій має грецьке походження і означає "той, що шанує бога". Нефаріан - ім'я одного з персонажів популярної комп'ютерної гри World of Warcraft. Він же лорд Чорної Гори.

Серед рідкісних і незвичайних імен, які давали в Мінську своїм синам у минулому році також є Яромир, Етьєн, Едгар, Серафим, Спартак і Мілан. Дочок називали на західний манер - Емілі, Стефані, Ельвіра, Сабріна і Сабіна.