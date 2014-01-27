На голубів, випущених Папою Римським після молитви за Україну, напав ворон

15:59, 27 січня 2014
Курйози
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Неординарна подія трапилася під час меси Папи Римського на площі Сан-П'єтро у Римі.

Папа Римский и дети выпускают голубей

На білих голубів миру, яких за традицією випустили із вікна Апостольського палацу у Ватикані хлопчик і дівчинка, напали аж двоє птахів: ворон та чайка. 

Одному голубу, так і не вдалося втекти від агресивних нападників, пише УП з посиланням на Вlitzquotidiano.it.

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