На голубів, випущених Папою Римським після молитви за Україну, напав ворон

На білих голубів миру, яких за традицією випустили із вікна Апостольського палацу у Ватикані хлопчик і дівчинка, напали аж двоє птахів: ворон та чайка.

Одному голубу, так і не вдалося втекти від агресивних нападників, пише УП з посиланням на Вlitzquotidiano.it.