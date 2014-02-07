П'яний пасажир літака Харків-Стамбул погрожував підірвати судно, якщо воно не полетить до Сочі - СБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Читайте такожЗМІ: У Стамбулі пасажир українського літака спробував викрасти його й полетіти до СочіЯк зазначили у спецслужбі, людина, яка перебувала під впливом алкоголю, намагалася потрапити до кабіни пілотів, але була вгамована екіпажем, в результаті літак здійснив свій рейс у штатному режимі та приземлився в Стамбулі, де неадекватну за поведінкою людину, було передано до місцевих правоохоронних органів.