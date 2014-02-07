П'яний пасажир літака Харків-Стамбул погрожував підірвати судно, якщо воно не полетить до Сочі - СБУ
20:00, 07 лютого 2014Курйози
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Нетверезий пасажир, який летів рейсом Харків-Стамбул, погрожував підривом повітряного судна в разі, якщо екіпаж не змінить курс і не здійснить посадку в Сочі.
Літак успішно приземлився у Стамбулі
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
Читайте такожЗМІ: У Стамбулі пасажир українського літака спробував викрасти його й полетіти до СочіЯк зазначили у спецслужбі, людина, яка перебувала під впливом алкоголю, намагалася потрапити до кабіни пілотів, але була вгамована екіпажем, в результаті літак здійснив свій рейс у штатному режимі та приземлився в Стамбулі, де неадекватну за поведінкою людину, було передано до місцевих правоохоронних органів.
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