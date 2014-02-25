У Франції виноробу загрожує тюремний термін за відмову від застосування пестицидів

Потомствений французький винороб з Бургундії Еммануель Гібло постав перед судом за відмову застосовувати пестициди на своїх плантаціях всупереч розпорядженням міністерства сільського господарства Франції. Бажання вирощувати виноград знаменитих сортів без хімічних добавок може коштувати Гібло свободи. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на газету Le Mond.

Місцеві екологи, які вимагають дбайливого ставлення до природи, вже виступили в підтримку прихильника натурального виробництва. У той же час інша група виноробів, виходячи з комерційних інтересів і розраховуючи на додатковий прибуток від використання отрутохімікатів у боротьбі з комахами, засудила спроби заступитися за Гібло.

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Незалежні експерти поки займають вичікувальну позицію у конфлікті. З одного боку, на їх думку, переслідування Гібло можна визнати справедливим, оскільки міністерська директива діє на території Бургундії вже не перший рік. Вона спрямована на боротьбу з комахами, які заражають виноградне листя, що може викликати епідемію на плантаціях і навіть стати причиною ротавірусних захворювань у людини.

Інфекція вперше була виявлена в 1949 році у французькій області Арманьяк, потім поширилася на інші області.

Влітку 2013 року Гібло отримав припис суду про виплату штрафу в розмірі €30 тис. і відбуванні піврічного тюремного ув'язнення, однак на захист француза встали екологи, що дозволило йому тоді уникнути покарання.