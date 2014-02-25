У Таджикистані запропонували встановити пам'ятник гастарбайтеру

У Душанбе запропонували встановити пам'ятник трудовому мігранту. Відповідна петиція розміщена на сайті міжнародного співтовариства «Avaaz», пише Lenta.ru. На момент написання матеріалу її підписали 90 осіб.

Ініціатор кампанії (відомо лише його ім'я - Ісфандіер) стверджує, що в сучасному Таджикистані «саме трудовий мігрант більше за всіх заслуговує на пам'ятник». За інформацією активіста, за межами країни, переважно в РФ, працює понад мільйон його співвітчизників, які годують свої сім'ї на батьківщині. «Ми живемо у відносно благополучному та мирному суспільстві багато в чому завдяки нашим трудовим мігрантам, які кров'ю і потом заробляють свої гроші в Росії», - стверджує він.

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За даними ФМС РФ, у грудні 2013 року в країні було понад 1,2 мільйона таджицьких трудових мігрантів. Обсяг грошових переказів в Таджикистан за рік перевищив три мільярди доларів, що становить трохи менше половини ВВП республіки.