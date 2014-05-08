Росія до 2030 року почне колонізувати Місяць

Розроблений підприємствами Роскосмосу і низкою наукових установ проект концепції російської місячної програми опинився в розпорядженні «Известий».

Її мета - створити до середини століття населену базу на Місяці і місячний полігон з можливістю видобутку на супутнику Землі корисних копалин.

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У новій концепції, так само як і в попередніх проектах, згадується необхідність міжнародної кооперації, але із застереженням: «Повинна бути забезпечена незалежність національної місячної програми від умов та обсягу участі в ній іноземних партнерів».

Роботи з освоєння Місяця до 2040 року автори ділять на три етапи. У 2016-2025 роках планується відправка автоматичних міжпланетних станцій «Місяць-25», «Луна-26», «Луна-27» і «Місяць-28». Завдання цих апаратів - вибір найбільш перспективного району в області Південного полюса Місяця для майбутнього розгортання там полігону і місячної бази. У 2028-2030 роках передбачається здійснити пілотовані експедиції на орбіту Місяця без висадки на поверхню - в цих цілях в РКК «Енергія» вже створюється транспортний пілотований корабель. У 2030-2040 роках планується почати експедиції відвідин космонавтами потенційного району розміщення місячного полігону і розгортання перших елементів інфраструктури з місячного речовини. Вартість проектів прорахована тільки для першого етапу - це близько 28,5 мільярдів рублів.

У Роскосмосі пояснили, що пропозиції у Федеральну космічну програму будуть проходити всебічну експертизу на рівні галузевих експертів і науковців, після чого проект ФКП буде переданий на розгляд в уряд.