У центрі Сум п'яний чоловік заснув на вулиці з гранатою в руці (фото)

П'яного чоловіка, який спав прямо на тротуарі в тіні дерев, помітив випадковий перехожий. Поруч з чоловіком стояла його сумка, а в руці він міцно тримав гранату. Про це повідомляє прес-служба МВС в Сумській області.

Перехожий відразу зателефонував у міліцію. По прибуттю правоохоронці оточили місце події, і заборонили прохід громадянам через двір. П'яного чоловіка розбудили і доставили у міський відділ міліції для встановлення його особи, і того, звідки у нього взялася бойова граната.

Фахівці вибухотехніки науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Сумській області оглянувши покриту іржею знахідку констатували, що це радянський боєприпас часів Другої світової війни граната Ф-1.

Небезпечна знахідка вилучена та направлена на експертизу.