У Кракові поставили пам'ятник "Леніну, що пісяє"

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Radio Krakow.

Мініатюрна скульптура кислотно-жовтого кольору отримала назву «Фонтан майбутнього». Хто став автором проекту, не уточнюється.

Незвичайний фонтан викликав у жителів міста і туристів різні емоції. Деякі сприйняли появу пісяючого Леніна зі сміхом, деякі висловили протест проти насмішок над політиком. Були і ті, хто взагалі виступив проти появи Леніна в Кракові.

Читайте такожПоховати Леніна хочуть більше половини росіянПам'ятник з'явився на площі ввечері в понеділок, 9 червня, і простоїть там ще кілька днів. Пізніше скульптура переїде у двори театру Лазьня-Нова (Łaźni Nowej), який також розташований у районі Нова Гута.

Будівництво району Нова Гута було завершено в 1951 році. Він, за задумом радянської влади, мав стати пролетарським районом Кракова. До 1989 року на Центральній площі Рональда Рейгана розташовувався пам'ятник Леніну, проте після багатотисячних антирадянських демонстрацій влада прийняла рішення демонтувати скульптуру.