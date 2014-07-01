У Львові голий чоловік видерся на ратушу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС України у Львівській області, в минулі вихідні до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в області надійшло повідомлення, що в місті Львові на площі Ринок, 1 в будівлю Львівської міської ради через охорону пройшов 23-річний хлопець, який поводив себе неадекватно, зняв із себе весь одяг та голий виліз на дах міської Ратуші Львова.

Читайте такожУ Кременчуці затримали голого чоловіка, який гуляв центром містаНа місце події прибули чергові служби міста та фахівці ДСНС. Упродовж години рятувальники спілкувалися з молодим чоловіком аби зрозуміти його мотиви. Після розмови він погодився щоб фахівці ДСНС за допомогою рятувальної мотузки спустили його з даху.

Рятувальники передали чоловіка працівникам швидкої медичної допомоги.