У Росії хочуть підключити до пропаганди Депардьє і П'єра Рішара

Про це повідомляє російська газета Известия.

З проханням допомогти переконати актора взяти участь у інформаційній підтримці Росії" ЛДПРівці звернулися до керівників Міністерства культури РФ, Федеральної міграційної служби і ВДТРК.

На думку голови комітету ДД у справах громадських об'єднань і релігійних організацій Ярослава Нілова, Росія зараз перебуває в стані інформаційної війни з Заходом.

Читайте такожДепардьє хоче отримати громадянство семи країн- США поводяться агресивно, - заявив Ярослав Нілов, зазначивши, що Росія повинна "використовувати всі наявні засоби і можливості".

Депутати вважають, що виграти в інформаційній війні може допомогти Жерар Депардьє.

В експертному середовищі ідею депутатів вважають "цікавою і цілком працездатною", а також запропонували розширити "арсенал" коміком П'єром Рішаром.

"Можна залучити П'єра Рішара", - вважає завідувач кафедри загальної політології Вищої школи економіки Леонід Поляков.