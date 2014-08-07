Культовий мультсеріал "Сімпсони" висміяв Путіна

Ролик демонструє фрагмент вступної заставки першої серії нового сезону. В кадрі чітко видно біг-борд, на якому зображений оголений чоловік, схожий на Путіна, на коні. Біг-борд рекламує верхову їзду в Криму.

Також, в кінці заставки головний герой серіалу Барт Сімпсон пише на дошці багато разів Putin H***o, співзвучне з піснею українських футбольних фанатів.

Читайте такожПутін став заручником своєї політики - Кваснєвський