Культовий мультсеріал "Сімпсони" висміяв Путіна
11:41, 07 серпня 2014Курйози
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У рекламному тизері нового сезону "Сімпсонів" висміяли Путіна.
"Сімпсони" висміяли Путіна
Ролик демонструє фрагмент вступної заставки першої серії нового сезону. В кадрі чітко видно біг-борд, на якому зображений оголений чоловік, схожий на Путіна, на коні. Біг-борд рекламує верхову їзду в Криму.
Також, в кінці заставки головний герой серіалу Барт Сімпсон пише на дошці багато разів Putin H***o, співзвучне з піснею українських футбольних фанатів.
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Путін з'явився в культовому мультфільм "Сімпсони"
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